Trabzonspor'un yeniden hedefi: Steven Alzate

Gelecek sezon için takımı güçlendirmek adına temasları yoğunlaştıran Trabzonspor, geçen sezon istediği Belçikalı merkez orta saha oyuncusu için harekete geçti.
Günebakış'ın haberine göre; Steven Alzate için Belçika'da çeşitli temaslarda bulunan Trabzonspor, Standard Liege kulübünün durumunu değerlendirmeye aldı.
Belçika Ligi'nde farkını gösterdi
Trabzonspor'un Alzate'yi kadrosuna katma olasılığı yüksek. 24 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu, bu sezon Standard Liege'de kiralık olarak gösterdiği performansla dikkat çekti ve Trabzonspor'un radarına yeniden girdi.
Trabzonspor, eğer Alzate'yi transfer ederse, 8 yıl aradan sonra ilk kez bir Kolombiyalı futbolcuyu kadrosuna katacak. Bordo-mavililerin son Kolombiyalı transferi, 2016 yaz transfer döneminde Fabián Castillo olmuştu.
Günebakış'ın haberine göre; Steven Alzate için Belçika'da çeşitli temaslarda bulunan Trabzonspor, Standard Liege kulübünün durumunu değerlendirmeye aldı.
Belçika Ligi'nde farkını gösterdi
Trabzonspor'un Alzate'yi kadrosuna katma olasılığı yüksek. 24 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu, bu sezon Standard Liege'de kiralık olarak gösterdiği performansla dikkat çekti ve Trabzonspor'un radarına yeniden girdi.
Trabzonspor, eğer Alzate'yi transfer ederse, 8 yıl aradan sonra ilk kez bir Kolombiyalı futbolcuyu kadrosuna katacak. Bordo-mavililerin son Kolombiyalı transferi, 2016 yaz transfer döneminde Fabián Castillo olmuştu.
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