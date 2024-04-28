İsmail Kartal'dan derbi zaferi sonrası 3 gün izin

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, derbi galibiyetinin ardından takıma 3 gün izin verdi.

, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'dan derbi zaferi sonrası 3 gün izin
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28 Nisan 2024 12:24
Fenerbahçe, Kadıköy'deki derbide Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre; Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü İsmail Kartal, derbi zaferinin ardından takıma 3 gün izin verdi.

Lider Galatasaray ile puan farkı 4 olan Fenerbahçe, ligde bir sonraki maçını 6 Mayıs'ta deplasmanda Konyaspor ile oynayacak.

İSMAİL KARTAL, KADIKÖY'DE DERBİ KAYBETMİYOR

Fenerbahçe'de derbi zaferi sonrası teknik direktör İsmail Kartal'ın istatistiği ise dikkat çekti. Kartal, Beşiktaş ile oynanan maça kadar Fenerbahçe'nin başında Kadıköy'de çıktığı 4 derbide 3 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Kartal, Kadıköy'de kaybetmeme geleneğini sürdürdü ve bu istatistiğini 4 galibiyet ve 1 beraberlik olarak güncelledi. 

 
 

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