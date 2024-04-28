Küme düşen Çağdaş Bodrum Spor kahroldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor'a yenilerek Basketbol Süper Ligi'ne veda eden Çağdaş Bodrum Spor, tek sezonluk mücadelenin ardından lige veda etmenin üzüntüsünü yaşadı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Küme düşen Çağdaş Bodrum Spor kahroldu
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28 Nisan 2024 14:48
Basketbol Süper Ligi'ne Muğla'nın dünyaca ünlü ilçesi Bodrum'un tarihteki ilk temsilcisi olarak geçen yıl yükselen Çağdaş Bodrum Spor, tek sezonluk mücadelenin ardından küme düşmenin üzüntüsünü yaşadı.

Bodrum Spor Salonu, Basketbol Federasyonu'nun tribün yönetmeliğine aykırı olduğu için iç saha maçlarını Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de oynamak zorunda kalan Bodrum ekibi zorlu ligde direnemedi.

Ligde son 8 haftada yalnız kendisi gibi ilk yılında küme düşen Samsunspor'u yenebilen Çağdaş Bodrum, 87-67'lik Manisa Büyükşehir Belediyespor mağlubiyetiyle lige havlu attı. Ligde 28 maçta 8 galibiyette kalarak kurtuluş umutlarını matematiksel olarak tüketen Bodrum ekibi son 2 karşılaşmasında prestij mücadelesi verecek.

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