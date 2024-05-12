Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi değiştiriyor!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yapılacak başkanlık seçiminde tekrar aday olacağını açıkladı.
Adaylık kararının ardından harekete geçen Ali Koç, yönetim kurulu için de flaş bir karar aldı.
BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ DEĞİŞTİRECEK
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Ali Koç yönetim kurulunun büyük bölümünü değiştiriyor.
Habere göre en az 5-6 merkez noktadaki isimle yolları ayırma kararı alındı.
Tanınan ve aşina olunan isimlerin büyük bölümünün yeni yönetimde olmayacağı ifade edildi.
Adaylık kararının ardından harekete geçen Ali Koç, yönetim kurulu için de flaş bir karar aldı.
BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ DEĞİŞTİRECEK
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Ali Koç yönetim kurulunun büyük bölümünü değiştiriyor.
Habere göre en az 5-6 merkez noktadaki isimle yolları ayırma kararı alındı.
Tanınan ve aşina olunan isimlerin büyük bölümünün yeni yönetimde olmayacağı ifade edildi.
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