Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi değiştiriyor!

Fenerbahçe'de yeniden aday olacağını açıklayan Ali Koç'un yönetim kurulunun büyük bölümünü değiştireceği belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi değiştiriyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mayıs 2024 12:52
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yapılacak başkanlık seçiminde tekrar aday olacağını açıkladı.

Adaylık kararının ardından harekete geçen Ali Koç, yönetim kurulu için de flaş bir karar aldı.

BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ DEĞİŞTİRECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Ali Koç yönetim kurulunun büyük bölümünü değiştiriyor.

Habere göre en az 5-6 merkez noktadaki isimle yolları ayırma kararı alındı.

Tanınan ve aşina olunan isimlerin büyük bölümünün yeni yönetimde olmayacağı ifade edildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery