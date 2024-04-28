Fenerbahçe'de Fred yine bildiğiniz gibi!

Fenerbahçe'nin orta sahadaki maestrosu Fred, derbide yine mükemmeldi.
Al-Musrati'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonda bileğine çok sert bir darbe alan Fred, ilk golde Dusan Tadic'e müthiş bir ön asist yaptı.
90 dakika boyunca temposunu hiç kaybetmeyen Brezilyalı yıldız, İsmail Yüksek sakatlandıktan sonra savunma anlamında da sorumluluk aldı.
Fred, yüzde 95.5'lik pas isabeti, 6 ikili mücadele, 2 isabetli şut ve 3 top kapma istatistikleriyle maçı tamamladı.
Al-Musrati'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonda bileğine çok sert bir darbe alan Fred, ilk golde Dusan Tadic'e müthiş bir ön asist yaptı.
90 dakika boyunca temposunu hiç kaybetmeyen Brezilyalı yıldız, İsmail Yüksek sakatlandıktan sonra savunma anlamında da sorumluluk aldı.
Fred, yüzde 95.5'lik pas isabeti, 6 ikili mücadele, 2 isabetli şut ve 3 top kapma istatistikleriyle maçı tamamladı.