Fenerbahçe'de Fred yine bildiğiniz gibi!

Fenerbahçe'nin orta sahadaki Brezilyalı yıldızı Fred, Beşiktaş maçında da beğenileri topladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de Fred yine bildiğiniz gibi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Nisan 2024 10:43
Fenerbahçe'nin orta sahadaki maestrosu Fred, derbide yine mükemmeldi.

Al-Musrati'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonda bileğine çok sert bir darbe alan Fred, ilk golde Dusan Tadic'e müthiş bir ön asist yaptı.

90 dakika boyunca temposunu hiç kaybetmeyen Brezilyalı yıldız, İsmail Yüksek sakatlandıktan sonra savunma anlamında da sorumluluk aldı.

Fred, yüzde 95.5'lik pas isabeti, 6 ikili mücadele, 2 isabetli şut ve 3 top kapma istatistikleriyle maçı tamamladı.  

 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery