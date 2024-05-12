Karşıyaka'da yönetim için süre azalıyor

İzmir'de olağan seçimli genel kurul tarihini 25 Mayıs-1 Haziran olarak açıklayan Karşıyaka Spor Kulübü'nde Başkan İlker Ergüllü'nün yeniden aday olup olmayacağı belirsizliğini korurken, yönetim listelerini belirlemek için süre azalıyor.



Karşıyaka'da kulüp tüzüğü gereği başkan adaylarının aday yönetim kurulu listesini kongrenin ilk tarihi olan 25 Mayıs'tan 1 gün önce mesai bitimine kadar divan kuruluna sunması gerekirken, bu sürenin bitmesine 12 gün kala başkanlığa talip çıkmadı.



Ergüllü'nün kararına odaklanan Kaf-Kaf'ta isimleri daha önce aday olabilecekleri şeklinde geçen basketbol şubesinin eski başkanları Cem Karas ve Kerem Copcu da adaylık için hiçbir girişim yapmadı. Yeşil-kırmızılılarda yeni yönetim ve kurullar, ilk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamayacağı için 1 Haziran Cumartesi günü seçilecek.





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