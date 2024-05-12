Trabzonspor - İstanbulspor: Muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Süper Lig'de 36. hafta mücadelesinde İstanbulspor'u konuk edecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor - İstanbulspor: Muhtemel 11'ler
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12 Mayıs 2024 00:54
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 36. hafta mücadelesinde İstanbulspor'u konuk edecek.

Trabzonspor ile İstanbulspor arasındaki müsabakayı hakem Emre Kargın yönetecek. Kargın'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Hüseyin Aylak yapacak. 4. hakem ise Ömer Faruk Gültekin olacak. Mücadele BeIN Sports 4'ten izlenebilecek. 

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Rayyan Baniya, Denswill, Eren Elmalı, Batista Mendy, Visca, Bardhi, Pepe, Fountas, Onuachu

İstanbulspor: Mücahit, Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Coly, Ali Yaşar, Sambissa, Vorobjonas, Loshaj, Mamadou, Emir Kaan



TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Trezeguet ile sarı kart cezalısı olan Berat Özdemir, İstanbulspor'a karşı görev yapamayacak.

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