MKE Ankaragücü'nden, Anneler Günü mesajı

MKE Ankaragücü, Anneler Günü mesajını Atakan Çankaya'yla paylaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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MKE Ankaragücü'nden, Anneler Günü mesajı
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12 Mayıs 2024 14:00
MKE Ankaragücü Kulübü, Anneler Günü'nü futbolcusu Atakan Çankaya'nın mesajıyla kutladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medyalarından paylaşılan videoda, başkent ekibinin futbolcusu Atakan Çankaya, kulüpte çiçek verdiği personelin Anneler Günü'nü tebrik etti.

Atakan Çankaya videoda verdiği mesajda, "Anne zamanı durduran bir öpücük, gözyaşlarını silen sıcak bir gülümseme. Anne koşulsuz sevgi, bitmek tükenmez bir sabır ve yorulmak bilmeyen bir güçtür. Sevginin en saf, fedakarlığın en somut hali... Sadece bir gün değil her gün yüreklerimize taşıdığımız tüm annelerimizi ve annelerimiz yokluğunu hissettirmemek için çalışan herkesin Anneler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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