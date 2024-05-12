Buse Savaşkan ve Sümeyye Erol, Almanya'da 2. oldu!

Milli atletlerden Buse Savaşkan, Internationales Hochsprungmeeting, Sümeyye Erol da Puma Nitro Lange Laufnacht yarışmasında 2'ncilik elde etti.



Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Buse ve Sümeyye, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun challenger kategorisindeki organizasyonlara katıldı.



Buse, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen kadınlar yüksek atlama yarışmasında 1,90 metrelik derecesiyle 2. sırayı aldı.



Sümeyye ise Almanya'nın Karlsruhe şehrindeki etkinlikte yapılan kadınlar 3000 metre engelli yarışını, 9 dakika 36.22 saniyelik zamanıyla 2. sırada bitirdi.





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