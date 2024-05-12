Mauro Icardi'nin yeni hedefi Alex!

Gol krallığı yarışında Edin Dzeko'yu geçen Mauro Icardi, gözünü bir diğer Fenerbahçeli Alex de Souza'ya dikti. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mauro Icardi'nin yeni hedefi Alex!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mayıs 2024 11:14
Süper Lig'de üst üste 7 maç ağları havalandıran Mauro İcardi, 23 gole ulaştı ve krallık yarışında 20 gollü Fenerbahçe'den Dzeko'yu geride bıraktı.

İcardi gözünü bir başka rekora çevirdi. Fenerbahçe efsanesi Alex De Souza 2010-11 sezonunda 28 gol- 16 asistle 44 kez tabelayı değiştirmişti.

Lig ve Avrupa maratoncudan 30 gol- 11 asist üreten İcardi'nin kalan 3 maçta Alex'i geçme ihtimali söz konusu.

OLİMPİYAT'TA 24 BİN ASLAN!

Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılıları en az 24 bin taraftarı destekleyecek.

Karagümrük kulübü, TFF'nin izin verdiği oran olan stadın %30'unu G.Saray'a açarken çıkan biletler de kısa süre içinde tükendi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery