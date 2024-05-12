Mauro Icardi'nin yeni hedefi Alex!

Süper Lig'de üst üste 7 maç ağları havalandıran Mauro İcardi, 23 gole ulaştı ve krallık yarışında 20 gollü Fenerbahçe'den Dzeko'yu geride bıraktı.



İcardi gözünü bir başka rekora çevirdi. Fenerbahçe efsanesi Alex De Souza 2010-11 sezonunda 28 gol- 16 asistle 44 kez tabelayı değiştirmişti.



Lig ve Avrupa maratoncudan 30 gol- 11 asist üreten İcardi'nin kalan 3 maçta Alex'i geçme ihtimali söz konusu.



OLİMPİYAT'TA 24 BİN ASLAN!



Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılıları en az 24 bin taraftarı destekleyecek.



Karagümrük kulübü, TFF'nin izin verdiği oran olan stadın %30'unu G.Saray'a açarken çıkan biletler de kısa süre içinde tükendi.





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