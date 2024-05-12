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A Milli Takım'a İsmail Yüksek müjdesi!

Tedavi için Sırbistan'a giden Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in iyileşme süreci olumlu ilerliyor. Genç yıldızın EURO 2024'e yetişme ihtimali yükseliyor.

A Milli Takım'a İsmail Yüksek müjdesi!
Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek, Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanarak oyundan çıktı.

Semih Kılıçsoy ile ikili mücadeleye giren ve yerde kalan 25 yaşındaki oyuncu, 25. dakikada sedyeyle oyundan çıkmıştı.

OLUMLU İLERLİYOR

Tedavi için Sırbistan'a giden İsmail Yüksek'in iyileşme süreci planlandığı gibi olumlu ilerliyor.

EURO 2024'E YETİŞME İHTİMALİ

İsmail, önümüzdeki hafta Sırbistan'daki tedavisini tamamlayarak Türkiye'ye dönecek. Türkiye'de kontrolleri yapılacak yıldız oyuncunun Euro 2024'e yetişme ihtimali belirdi. Avrupa Şampiyonası'na yetişmeyi hedefleyen Yüksek, Tadic, Neymar, Buffon, Vidic ve Modric'i de iyileştiren eden Andreja Milutinovic'e tedavi oldu.

MONTELLA DA SÜREKLİ GÖRÜŞÜYOR

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenco Montella'nın da İsmail Yüksek ile sürekli görüştüğü ve durumu hakkında bilgi aldığı öğrenildi.  


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