Arda Güler: "La Liga'ya alıştım"

Real Madrid'de top koşturan Türk yıldız Arda Güler, gol attığı ve 4-0 yendikleri Granada maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Arda Güler: 'La Liga'ya alıştım'
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11 Mayıs 2024 22:43
Son güncelleme 11 Mayıs 2024 22:46
Real Madrid'de forma giyen Türk yıldız Arda Güler, gol attığı ve 4-0 galip geldikleri Granada maçının ardından açıklama yaptı. 

"İNŞALLAH DAHA İYİ OLACAK"

Takımı Real Madrid'e ve La Liga'ya tamamen alıştığını söyleyen 19 yaşındaki yıldız, "Çok özgüvenliyim. Lige ve takıma tamamen alıştığımı söyleyebilirim. Çok mutluyum, bundan sonrası inşallah daha iyi olacak. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

"PAZAR GÜNÜ İÇİN ÇOK HEYECANLIYIZ"
Real Madrid'in 12 Mayıs Pazar günü şampiyonluk kutlaması yapacağını söyleyen genç yetenek, "Benim ve birçok arkadaşımın ilk kupası. Yarın için çok heyecanlıyız. Tüm taraftarlarımızı bekliyoruz." ifadelerini de kullandı. 

Öte yandan Arda Güler, rakipleri Granada'nın küme düştükleri için takım olarak çok fazla sevinemediklerini de dile getirdi.   
LA LIGA'DA ÜÇÜNCÜ GOLÜ!

Granada maçına Carlo Ancelotti'nin ilk 11'de görev verdiği milli futbolcumuz Arda Güler, La Liga'da bu sezonki üçüncü golünü kaydetti. 

Öte yandan Arda Güler'in taraftarları coşturduğu maçta minik bir taraftarın "Arda, bana formanı hediye edebilir misin? Lütfen, çok sevinirim" pankartı dikkat çekti. 


 ANCELOTTI'DEN ÖVGÜ

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Granada maçında takımın ikinci golünü kaydeden Arda Güler ile ilgili açıklamalar yaptı.

Carlo Ancelotti milli futbolcumuz ile ilgili yaptığı açıklamada, "Arda Güler has bir yetenek. Kale önünde çok etkili. Çok basit bir şekilde goller buluyor." ifadelerini kullandı. 




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