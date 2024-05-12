Real Madrid, Mbappe'yi bekliyor

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, şampiyonluk kutlamaları sırasında taraftarlara, "Kimi transfer edeceğiz?" diye sordu. Taraftarlardan gelen yanıt, "Kylian Mbappe" oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid, Mbappe'yi bekliyor
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12 Mayıs 2024 14:09
Real Madrid, Paris Saint-Germain'den ayrılacağını açıklayan Kylian Mbappe için geri sayıma geçti.

İspanyol devinin başkanı Florentino Perez, şampiyonluk kutlamaları sırasında taraftarlara, "Kimi transfer edeceğiz?" şeklinde seslendi. Real Madrid taraftarlarından gelen yanıt, "Kylian Mbappe" oldu.

Fransız yıldız Kylian Mbappe, cuma günü yaptığı açıklamada sezon sonunda Paris Saint-Germain'den ayrılacağını duyurmuştu.

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