Galatasaray'da Sacha Boey itirafı!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, verdiği röportajda devre arasında takımdan ayrılan ve Bayern Münih'e imza atan Sacha Boey'la ilgili konuştu.
Erden Timur'un sözleri şu şekilde:
"Sacha Boey, Bayern Münih istediği için maça çıkmamış. Bayern son anı beklemiş ama alternatif geliştiremedi. Bayern, oyuncunun menajerini yetkilendirmiş transfer için. Dolayısıyla menajer başka takımdan teklif getirtemez. 7-8 gün kaldı, biz de göndermek istemiyoruz. Bayern Münih'e 25'in altında bir fiyata geliyorlarsa havaalanından geri dönsünler dedim. Sacha da bunu protesto ediyor gitmek istediği için. Ben Sacha'ya dedim ki 'Söz veriyorum sen gideceksin, hayallerinize karışmayacağız.' dedim. Onlar bizim hiç kurşunumuz yok diye düşünüyordu. Masadaki şartları değiştiremiyorsan masayı dağıtacaksın. Sacha Boey transferinden sonra emeği geçen herkesi arayıp teşekkür ettim."
SACHA BOEY TRANSFERİ
Galatasaray, devre arası transfer döneminde Sacha Boey'u 30 milyon euro ve bonuslarla birlikte Bayern Münih'e satmıştı.
Sacha Boey, Bayern Münih'te şu ana kadar 2 maçta sahaya çıktı.
Erden Timur'un sözleri şu şekilde:
"Sacha Boey, Bayern Münih istediği için maça çıkmamış. Bayern son anı beklemiş ama alternatif geliştiremedi. Bayern, oyuncunun menajerini yetkilendirmiş transfer için. Dolayısıyla menajer başka takımdan teklif getirtemez. 7-8 gün kaldı, biz de göndermek istemiyoruz. Bayern Münih'e 25'in altında bir fiyata geliyorlarsa havaalanından geri dönsünler dedim. Sacha da bunu protesto ediyor gitmek istediği için. Ben Sacha'ya dedim ki 'Söz veriyorum sen gideceksin, hayallerinize karışmayacağız.' dedim. Onlar bizim hiç kurşunumuz yok diye düşünüyordu. Masadaki şartları değiştiremiyorsan masayı dağıtacaksın. Sacha Boey transferinden sonra emeği geçen herkesi arayıp teşekkür ettim."
SACHA BOEY TRANSFERİ
Galatasaray, devre arası transfer döneminde Sacha Boey'u 30 milyon euro ve bonuslarla birlikte Bayern Münih'e satmıştı.
Sacha Boey, Bayern Münih'te şu ana kadar 2 maçta sahaya çıktı.