Lionel Messi, MLS'de saymaya devam ediyor!

MLS 10. hafta maçında Lionel Messi'nin takımı Inter Miami, deplasmanda New England ile karşılaştı.Gillette Stadı'nda oynanan maçı Inter Miami 4-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 32 ve 67. dakikalarda Lionel Messi, 83. dakikada Benjamin Cremaschi ve 88. dakikada Luis Suarez kaydetti. New England'ın tek golü 1. dakikada Tomas Chancalay'dan geldi.Maçta 2 gol ve 1 asist yapan Arjantinli yıldız Lionel Messi, mücadelenin öne çıkan ismi oldu. Yıldız oyuncu bu sezon 9 maçta forma giydi ve 9 gol, 5 asist yaptı.Alınan bu sonucun ardından Inter Miami, 21 puanla liderliğe yükseldi. New England ise 4 puanla son sırada kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Inter Miami, New York Red Bulls ile oynayacak. New England ise Chicago Fire ile karşılaşacak.