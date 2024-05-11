Lazio'nun hedefi Kerem ve Barış Alper!

Lazio, Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu ile ilgileniyor. İtalyan ekibi, iki yıldızdan birini Avrupa Şampiyonası öncesi kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Lazio'nun hedefi Kerem ve Barış Alper!
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11 Mayıs 2024 11:43
Galatasaray'ın bu sezon sergilediği başarılı performansta faktör olan isimler, Avrupa'nın önemli takımlarının da radarına girmiş durumdalar.

Şu sıralarda Davinson Sanchez'e Avrupa'nın önemli kulüpleri talip. Victor Nelsson'un satışı bir süredir gündemdeydi. Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'na yine Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden büyük ilgi var.

LAZIO İKİ İSMİN PEŞİNDE

Yaz döneminde Galatasaray'ı en çok uğraştıracak kulüplerden biri Lazio olacak gibi görünüyor. İtalyan kulübü, Barış'ın ardından Kerem Aktürkoğlu'na da kancayı taktı. Çizme basınında yer alan iddiaya göre Lazio, Galatasaray'ın iki genç Türk yıldızından birini EURO 2024 öncesinde kadrosuna katmaya çalışacak.

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