Fenerbahçe'den kaptanlara veda kararı

Fenerbahçe'de yaprak dökümü başlıyor. Sarı-lacivertlilerin futbol oluşumu, başkanlık seçimine rağmen takımla ilgili ön değerlendirme raporunu hazırladı.
Böylece yeni sezonda takviye yapılması gereken bölgeler ve takımda yer almayacak isimler belirlendi. Planlarda yer almayan futbolcular arasında şaşırtan isimler var.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN TALİBİ VAR
Gönderilmesi gündemde olan ilk isim 1. kaptan Edin Dzeko... Dzeko'nun bir yıl daha kontratı olmasına rağmen Suudi Arabistan'dan iyi bir teklif aldığı öğrenildi.
Boşnak yıldız bunu değerlendirmek isterse izin verilmesi kararı alındı.
SÖZLEŞMESİ UZATILMAYACAK
Yolların ayrılması yönünde tavsiye raporu çıkan ikinci isim kaptanlardan Mert Hakan Yandaş...
Sürekli sakatlık sıkıntısı yaşayan 30 yaşındaki futbolcunun kontratının uzatılması beklenmiyor. Mert Hakan'dan bir türlü verim alınamadığı raporda vurgulandı. Benzer bir nedenle Fenerbahçe'deki Serdar Aziz dönemi de bitebilir.
Bu oyuncuyu devre arası Al-Wasl istemişti. Serdar'ın 1 yıl daha kontratı bulunuyor ancak teklif gelmesi halinde ona da izin verilecek.
Ayrıca Atletico Madrid'den kiralanan Çağlar Söyüncü'nün de bonservisi alınmayacak.
Böylece yeni sezonda takviye yapılması gereken bölgeler ve takımda yer almayacak isimler belirlendi. Planlarda yer almayan futbolcular arasında şaşırtan isimler var.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN TALİBİ VAR
Gönderilmesi gündemde olan ilk isim 1. kaptan Edin Dzeko... Dzeko'nun bir yıl daha kontratı olmasına rağmen Suudi Arabistan'dan iyi bir teklif aldığı öğrenildi.
Boşnak yıldız bunu değerlendirmek isterse izin verilmesi kararı alındı.
SÖZLEŞMESİ UZATILMAYACAK
Yolların ayrılması yönünde tavsiye raporu çıkan ikinci isim kaptanlardan Mert Hakan Yandaş...
Sürekli sakatlık sıkıntısı yaşayan 30 yaşındaki futbolcunun kontratının uzatılması beklenmiyor. Mert Hakan'dan bir türlü verim alınamadığı raporda vurgulandı. Benzer bir nedenle Fenerbahçe'deki Serdar Aziz dönemi de bitebilir.
Bu oyuncuyu devre arası Al-Wasl istemişti. Serdar'ın 1 yıl daha kontratı bulunuyor ancak teklif gelmesi halinde ona da izin verilecek.
Ayrıca Atletico Madrid'den kiralanan Çağlar Söyüncü'nün de bonservisi alınmayacak.