NBA'de gecenin X raporu!

NBA'de heyecan iki maçla devam etti. İşte sonuçlar ve ayrıntılar...

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NBA'de gecenin X raporu!
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11 Mayıs 2024 10:25
Son güncelleme 11 Mayıs 2024 10:28
NBA'de Doğu Konferansı yarı final eşleşmesinde ilk iki maçı kaybeden Indiana Pacers, New York Knicks'i konuk etti.

Tyrese Haliburton'ın etkili oynadığı maçta Pacers, Knicks'i 111-106'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla birlikte seriyi 2-1'e getiren Pacers, seriye tutundu.

Pacers'te Tyrese Haliburton 35 sayı – 4 ribaund – 7 asist, Myles Turner 21 sayı – 10 ribaund, Pascal Siakam 26 sayı – 7 ribaund, Aaron Nesmith 10 sayı – 6 ribaund ile mücadele etti.

Knicks'te Donte DiVincenzo 35 sayı – 3 ribaund, Jalen Brunson 26 sayı – 6 asist, Alec Burks 14 sayı – 4 ribaund, Josh Hart 10 sayı – 18 ribaund – 4 asist ile oynadı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ
DENVER NUGGETS SERİYE TUTUNDU

NBA playoffları Batı Konferansı yarı final eşleşmesinin 3. maçında Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves'a konuk oldu.

Kendileri için seriye tutunma anlamına gelen maçtan Nuggets, Jokic önderliğinde 90-117 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Nuggets seride farkı bire indirerek durumu 1-2'ye getirdi.

Nuggets'ta Nikola Jokic 24 sayı – 14 ribaund – 9 asist, Jamal Murray 24 sayı – 4 ribaund – 5 asist, Michael Porter Jr. 21 sayı – 4 ribaund, Aaron Gordon 13 sayı – 5 asist, Kentavious Caldwell-Pope 12 sayı – 4 ribaund – 4 asist ile mücadele etti.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 19 sayı – 6 ribaund – 5 asist, Karl-Anthony Towns 14 sayı – 5 ribaund – 3 asist, Mike Conley 10 sayı – 6 ribaund – 6 asist, Jaden McDAniels 10 sayı – 3 ribaund ile oynadı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

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