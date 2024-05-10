Portekiz basını duyurdu: Renato Sanches geri dönüyor!

Roma'da istediği performansı sahaya yansıtamayan Renato Sanches için yeni bir gelişme yaşandı.



UOLEsporte'de yer alan habere göre; Roma'nın 15 milyon €'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacağı Renato Sanches, sezon sonunda PSG'ye dönecek.



Haberde yıldız futbolcuyla eski kulübü Benfica'nın ilgilendiği ifade edildi.



PSG'NİNN İSTEDİĞİ RAKAM



Benfica'ya dönmek isteyen Portekizli oyuncu için PSG'nin 10-12 milyon euro istediği aktarıldı.



Sakatlık sebebiyle birçok maçı kaçıran Sanches, Roma'da bu sezon sadece 12 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU