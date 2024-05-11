Galatasaray'dan müthiş savunma performansı

Galatasaray özellikle Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Victor Nelsson ve Davinson Sanchez'in müthiş performansı sonrası 35 maçta akan oyunda sadece 8 gol yedi. Sarı-kırmızılılar bu alanda tüm rakiplerine büyük bir fark attı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan müthiş savunma performansı
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11 Mayıs 2024 12:12
Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ve defans oyuncularının performansları dikkat çekiyor.

Tecrübeli eldivenin önünde yer alan Abdülkerim Bardakcı, Victor Nelsson ve Davinson Sanchez'den oluşan defans hattı Süper Lig'de oynanan 35 maçta kalesinde şu ana kadar 22 gol gördü.

Galatasaray bu gollerin sadece 8'ini akan oyundan yerken kalan goller duran toplardan geldi. Sarı-kırmızılı takımın ezeli rakibi Fenerbahçe ise kalesinde gördüğü 31 golün 20'sini akan oyundan yerken, Beşiktaş ise rakibin geliştirdiği ataklardan kalesinde 27 gol gördü.

Kalecisi ve savunmasıyla rakiplerine ciddi bir fark atmayı başaran Galatasaray, ayrıca etkili savunma performansıyla da Süper Ligin bitimine 3 hafta kala hala sahasında puan kaybetmeyen tek takım konumunda.

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