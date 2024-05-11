İsmail Kartal: "Şampiyonluk imkansız değil"

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Kayserispor maçı öncesinde takımla toplantı yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İsmail Kartal: 'Şampiyonluk imkansız değil'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mayıs 2024 12:19
Son güncelleme 11 Mayıs 2024 12:22
Konyaspor deplasmanında alınan skor ve Galatasaray ile puan farkının 6'ya yükselmesi Fenerbahçe'de moralleri alt üst etti.

TOPLANTILAR YAPIYOR

Sarı-lacivertlilerin matematiksel olarak şampiyonluk şansı olsa da futbolcuların inancı kalmadı. Oyuncularının düşen modunu yükseltmek için var gücüyle çalışan teknik direktör İsmail Kartal, Samandıra'da toplantı üzerine toplantı yapıyor.

62 yaşındaki çalıştırıcı, dün yaptığı toplantıda şu sözlerle oyuncularını motive etmeye çalıştı:

"Artık Konyaspor maçını geride bırakmalıyız. Önümüzde üç tane final maçı var. İşimiz artık çok zor ama imkansız değil. Herkes bizim şampiyonluğu kaybettiğimizi düşünüyor ama ben düşünmüyorum. Hala bir umudumuz hala bir şansımız var. Biz o mucizeyi gerçekleştirmek için son ana kadar savaşmalıyız. Önce Kayseri'yi yeneceğiz ardından da Galatasaray'ı evinde mağlup edeceğiz. Umudumuzu son maça kadar sürdüreceğiz. Tek yapacağımız üç maçı kazanmak."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery