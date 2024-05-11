Trabzonspor'un güncel borcu açıklandı

Trabzonspor Kulübü Olağan Divan Genel Kurulu, Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri'nde gerçekleşti. Toplantıda Trabzonspor'un güncel borcu açıklandı.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un güncel borcu açıklandı
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11 Mayıs 2024 11:39
Trabzonspor Divan Genel Kurulu, Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Salonunda yapıldı.

56.'sı gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulda, Denetim Kurulu Raporu okundu.

GÜNCEL BORÇ AÇIKLANDI

Okunan raporda Trabzonspor'un güncel borcu açıklandı. Kısa vadeli borcun 3 milyar 344 milyon TL, uzun vadeli borcun 1 milyar 610 milyon TL, bürüt borç toplamı 4 milyar 955 milyon TL olduğu açıklandı.

Kısa vadeli mevcutlar borçların düşüldüğünde ise net borcun 4 milyar 486 milyon TL olduğu açıklandı.

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