Fransa Ligue 1'e yükselen ilk takım Auxerre

Fransa Ligue 1'de gelecek sezon yer alacak ilk takım belli oldu.
Fransa Ligue 2'nin 37. haftasında deplasmanda Amiens ile golsüz berabere kalan Auxerre, 3. sıradaki Saint-Etienne ile puan farkını 6'ya yükselterek Ligue 1'e yükselen ilk takım oldu.
Ligue 1'e doğrudan yükselen ikinci takım ligin son haftasında belli olacak.
Fransa Ligue 2'nin 37. haftasında deplasmanda Amiens ile golsüz berabere kalan Auxerre, 3. sıradaki Saint-Etienne ile puan farkını 6'ya yükselterek Ligue 1'e yükselen ilk takım oldu.
Ligue 1'e doğrudan yükselen ikinci takım ligin son haftasında belli olacak.
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