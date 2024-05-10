Fransa Ligue 1'e yükselen ilk takım Auxerre

Fransa Ligue 2 karşılaşmasında deplasmanda Amiens ile golsüz berabere kalan Auxerre, Ligue 1'e yükselen ilk takım oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fransa Ligue 1'e yükselen ilk takım Auxerre
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Mayıs 2024 23:37
Fransa Ligue 1'de gelecek sezon yer alacak ilk takım belli oldu.

Fransa Ligue 2'nin 37. haftasında deplasmanda Amiens ile golsüz berabere kalan Auxerre, 3. sıradaki Saint-Etienne ile puan farkını 6'ya yükselterek Ligue 1'e yükselen ilk takım oldu.

Ligue 1'e doğrudan yükselen ikinci takım ligin son haftasında belli olacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery