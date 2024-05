Amine Noua: 'Fenerbahçe'yi reddedemezdim'

Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, AS Monaco'yu beş maç sonunda devirerek beş yıl aranın ardından Final Four sahnesine yükseldi.



Sezon ortasında takıma katılan ve rotasyonda zaman zaman önemli katkılar veren Amine Noua, 5. maçta Johnathan Motley'nin dönüşüyle birlikte 12 kişilik kadroya girememişti.



"DUYGU YOĞUNLUĞU FAZLAYDI"



Maçın ardından Fransa medyasından BeBasket'e konuşan Noua, maça dair şunları söyledi:



"Dışarıdan izlemek daha da nefes kesiciymiş. Tarif bile edemiyorum, bunu deneyimlemeniz lazım. İnanılmazdı. Bu kadar duygu yoğunluğu yüksek bir maç görmedim. İki taraf da kazanabilirdi. Monaco da hak etmiyor değildi. Onlar da çok yetenekli bir takım, çok zor bir seri oldu. Takım arkadaşlarımın yüzünden bile bunu görebilirsiniz, hepsi çok yoruldular. Takımımla, yolculuğumuzla çok gurur duyuyorum. Savaştık. İlk Final Four'umda oynayacağımı düşünmek çılgınca. İnanamıyorum.



Dürüst olmak gerekirse Final Four'da olmak hedeflerimden biriydi. Kendime hep inandım. Final Four'u evimde televizyondan izlerken aklımdan hep orada olmak geçti. Gerçekten orada olmak inanılmaz. Fakat henüz iş bitmedi, önümüzde iki maç daha var. Sonuna kadar ilerlemek istiyoruz. Panathinaikos'u da Real Madrid'i de yendik. Takımıma inanıyorum, başarabiliriz."



"TARİHİN EN İYİLERİNDEN"



Noua, maçın sonunda iki kritik üçlük atarak mücadeleyi kazandıran Nick Calathes için ise şunları söyledi:



"Söyleyecek çok bir şey yok, Calathes tarihin en iyilerinden biri. Her gün böyle bir efsaneyle bir arada olmak muhteşem. Maçın sonunda sorumluluk aldı ve o şutları sokmak Kariyerinin en önemli şutlarından ikisiydi."



Fenerbahçe Beko, seriyi 4. maçta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bitirme imkanına sahipti fakat o gün sahadan 62-65 mağlup ayrılmıştı. Noua, o maça ve o maçtan sonra ayakta kalan takıma değindi:



"4. maç bize, taraftarlarımıza, herkese büyük darbe olmuştu. Evimizde bitirmek en iyi senaryo olurdu. Fakat her şey olabilir, her senaryoyu düşünmek zorundasınız. Bir sonraki gün tekrar bir araya geldik. O maçı geride bıraktık. Onları nasıl yeneceğimizi bildiğimizi, daha önce iki kez başardığımızı konuştuk. Burada kazanmaktan başka şansımız yoktu. Aynaya baktık ve hatalarımızı çalıştık. Takımımla ve koçumuzla çok gurur duyuyorum."



"FENERBAHÇE'Yİ REDDEDEMEZDİM"



Noua, sezonun başındaki durumundan şu andaki durumuna olan muhteşem geçiş için ise şunları söyledi:



"Hiçbir zaman pes etmememiz gerektiğini, hep ileriye bakmamız gerektiğini kanıtlıyor. Bu yılın benim için karmaşık geçtiği kesin. Ekim ayında şu anda burada olacağımı asla hayal edemezdim. Geleceğin neler getireceğini bilmiyoruz. Hep pozitif kalmalı, ileriye bakmalı ve sürece güvenmelisiniz.



İtalya'dan sonra Fenerbahçe bana şans verdi. Bu şansı kaçırma gibi bir seçeneğim olamazdı. Yapabileceklerimi gösterdim ve sezon sonuna kadar kontrat almayı hak ettim. Şimdi de Final Four'da olmaktan gurur duyuyorum. Hayatta böyle şanslar bir kere gelir. Bunu kaçıramazdım. Hala takımın aktif oyuncusuyum ve ne zaman ihtiyaç olursa yardım etmeye hazırım."





