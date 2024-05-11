Erik ten Hag'ın gözü Barcelona'nın yıldızında

Bu sezon Premier Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Manchester United gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verdi.



HEDEF BELİRLENDİ



İngiliz basınında çıkan haberlere göre Manchester United gözünü Frenkie De Jong'a çevirdi.



Haberin detaylarında Finansal Fair-Play yüzünden oyuncu satmak isteyen ve Frenkie De Jong'u transfer listesine koyan Barcelona yönetimi istediği teklifi alması halinde 26 yaşındaki Hollandalı yıldızın satışına onay vereceği söylendi.



Ayrıca Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag'ın, eski öğrencisini çok fazla istediği ve öncelik olarak belirlediği de söylendi.



30 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Barcelona formasıyla 30 resmi maça çıkan Frenkie de Jong bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.





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