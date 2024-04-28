Lionel Messi'den olağanüstü başarı!

Inter Miami forması giyen Lionel Messi, kariyeri boyunca rakip olduğu 130 takımdan 125'ine karşı gol ya da asist katkısı yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Lionel Messi'den olağanüstü başarı!
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28 Nisan 2024 13:45
MLS ekibi Inter Miami forması giyen Lionel Messi, yaşı 36 olmasına rağmen durmuyor.

Yıldız isim, takımının New England'ı 4-1 yendiği karşılaşmada 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı.

İNANILMASI ZOR İSTATİSTİK

Arjantinli yıldız böylece, kariyeri boyunca rakip olduğu 130 takıma gol attı ya da asist yapmış oldu.

SADECE TORONTO'YA SKOR KATKISI YOK

Lionel Messi, transfer olduğu günden bu yana MLS'te sadece Toronto'ya karşı gol ya da asist ile skor üretemedi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 9 maça çıkan Messi, 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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