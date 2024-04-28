Lionel Messi'den olağanüstü başarı!

MLS ekibi Inter Miami forması giyen Lionel Messi, yaşı 36 olmasına rağmen durmuyor.



Yıldız isim, takımının New England'ı 4-1 yendiği karşılaşmada 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı.



İNANILMASI ZOR İSTATİSTİK



Arjantinli yıldız böylece, kariyeri boyunca rakip olduğu 130 takıma gol attı ya da asist yapmış oldu.



SADECE TORONTO'YA SKOR KATKISI YOK



Lionel Messi, transfer olduğu günden bu yana MLS'te sadece Toronto'ya karşı gol ya da asist ile skor üretemedi.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon 9 maça çıkan Messi, 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.





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