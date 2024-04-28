Kadıköy'de İsmail Kartal farkı

Süper Lig'in 34. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde derbi galibiyeti sonrası teknik direktör İsmail Kartal'ın istatistiği dikkat çekti.

Haber; NTVSpor, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Kadıköy'de İsmail Kartal farkı
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28 Nisan 2024 09:40
Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki Beşiktaş galibiyeti sonrası İsmail Kartal'ın dikkat çeken istatistiği ortaya çıktı.

Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Siyah-beyazlıların 25. dakikada Al-Musrati'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldığı maçı Fenerbahçe, 2-1 kazandı ve lider Galatasaray ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu.

İSMAİL KARTAL, KADIKÖY'DE DERBİ KAYBETMİYOR

Fenerbahçe'de derbi zaferi sonrası teknik direktör İsmail Kartal'ın istatistiği ise dikkat çekti. Kartal, Beşiktaş ile oynanan maça kadar Fenerbahçe'nin başında Kadıköy'de çıktığı 4 derbide 3 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Kartal, Kadıköy'de kaybetmeme geleneğini sürdürdü ve bu istatistiğini 4 galibiyet ve 1 beraberlik olarak güncelledi.  

 
 

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