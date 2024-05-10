Brezilya'dan sürpriz Copa America kadrosu

Brezilya Milli Takımı, 24 Haziran - 16 Temmuz arasında Amerika'da düzenlenecek Copa America'nın kadrosunu açıkladı.
Açıklanan kadroda Juventus forması giyen Bremer, Manchester United forması giyen Casemiro, Arsenal forması giyen Gabriel Jesus, Tottenham forması giyen Richarlison ve Matheus Cunha yer almadı.
İşte Brezilya'nın, Copa America kadrosu:
Açıklanan kadroda Juventus forması giyen Bremer, Manchester United forması giyen Casemiro, Arsenal forması giyen Gabriel Jesus, Tottenham forması giyen Richarlison ve Matheus Cunha yer almadı.
İşte Brezilya'nın, Copa America kadrosu:
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