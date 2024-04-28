Juventus'ta bir numaralı aday Thiago Motta!

Massimiliano Allegri ile yollarını ayırmaya hazırlanan Juventus, arayışlarını sürdürüyor.



Di Marzio'nun haberine göre; Torino devi, Allegri'nin yerine Bologna'yı çalıştıran Thiago Motta'yı listenin başına yazdı.



JUVENTUS'A SICAK BAKIYOR



Bologna ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Motta'nın Juventus'a sıcak baktığı ifade edildi.



Şampiyonluğu Inter'e kaptıran Juve'de Allegri'nin takımda kalma ihtimalinin çok düşük olduğu kaydedildi.



RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK



Torino ekibinin kısa süre içinde resmi görüşmelere başlayacağı kaydedildi.



Bologna'da 71 maça çıkan 41 yaşındaki teknik adam, 34 galibiyet, 20 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı.





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