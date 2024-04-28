Juventus'ta bir numaralı aday Thiago Motta!

Juventus, teknik direktörlük görevi için listenin başına Bologna'yı çalıştıran Thiago Motta'yı yazdı.

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Juventus'ta bir numaralı aday Thiago Motta!
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28 Nisan 2024 13:48
Son güncelleme 28 Nisan 2024 13:49
Massimiliano Allegri ile yollarını ayırmaya hazırlanan Juventus, arayışlarını sürdürüyor.

Di Marzio'nun haberine göre; Torino devi, Allegri'nin yerine Bologna'yı çalıştıran Thiago Motta'yı listenin başına yazdı.

JUVENTUS'A SICAK BAKIYOR

Bologna ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Motta'nın Juventus'a sıcak baktığı ifade edildi.

Şampiyonluğu Inter'e kaptıran Juve'de Allegri'nin takımda kalma ihtimalinin çok düşük olduğu kaydedildi.

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Torino ekibinin kısa süre içinde resmi görüşmelere başlayacağı kaydedildi.

Bologna'da 71 maça çıkan 41 yaşındaki teknik adam, 34 galibiyet, 20 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı.

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