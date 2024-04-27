Tümer Metin: "Tuhaf kokular geliyor!"

Al-Musrati, Beşiktaş formasıyla çıktığı ikinci derbiye de olumsuz anlamda damgasını vurdu. Tümer Metin, Libyalı oyuncuyla ilgili devre arasında iddialarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tümer Metin: 'Tuhaf kokular geliyor!'
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27 Nisan 2024 19:52
Son güncelleme 27 Nisan 2024 20:07
Beşiktaş'ın 9 Şubat'ta Braga'dan 11+1 milyon euro karşılığı transfer ettiği Libyalı orta saha Al-Musrati, derbi maçlardaki performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Siyah beyazlı formayla ilk derbi maçına Galatasaray'a karşı çıkan Al-Musrati, 2. dakikada kendi kalesine gol attı.

Beşiktaş, derbiyi Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup tamamladı.

KADIKÖY'DE KIRMIZI KART

Kariyerinin ikinci İstanbul derbisine Kadıköy'de çıkan Al-Musrati, 25. dakikada Fred'e yaptığı faulün ardından VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

TÜMER METİN: "TUHAF KOKULAR GELİYOR"

Tümer Metin, Al-Musrati'nin performansıyla ilgili olarak "Beşiktaş tarihinin en pahalı iki transferinden biri derbide takımını yalnız bırakıyor. Deneyimli diye transfer edilen bir oyuncu bu hatayı yapar mı? Tuhaf kokular geliyor." yorumunu yaptı.

9 MAÇTA GOLE KATKISI SIFIR

Al Musrati, Beşiktaş formasıyla çıktığı 9 maçta kendi kalesine attığı gol hariç siyah beyazlı takım adına ne gol atabildi ne de asist katkısı yapabildi.

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