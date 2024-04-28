Aliağa Futbol rakibini bekleyecek

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde Kırıkkalegücü FSK'yı 2-1 geriye düştüğü maçta 6-3 yenerek normal sezonu namağlup tamamlayan Aliağa Futbol, grup içi Play-Off finalinde karşılaşacağı rakibini beklemeye geçti.
Türkiye liglerinin bu sezon yenilgisiz tek takımı olmasına rağmen şampiyonluğu daha önce Kepezspor'a kaptıran İzmir temsilcisi, kendi grubunda ilk 2 elemeyi geçecek rakibiyle 15 Mayıs'ta deplasmanda, 20 Mayıs'ta evinde karşılaşacak.
Aliağa'nın rakibi Ayvalıkgücü Bld, 52 Orduspor FK, İnegöl Kafkasspor ya da Edirnespor olacak. Sarı-siyahlılar, grupta oynayacağı finali kazanırsa 2'nci Grup'ta gelecek ekiple 25 Mayıs'ta tarafsız sahada 2'nci Lig'e yükselme maçına çıkacak. Bu sezon çıktığı 28 müsabakada 19 galibiyet, 9 beraberlik alan Aliağa Futbol profesyonel liglerde yenilgi almayan tek kulüp olmayı başardı.
Türkiye liglerinin bu sezon yenilgisiz tek takımı olmasına rağmen şampiyonluğu daha önce Kepezspor'a kaptıran İzmir temsilcisi, kendi grubunda ilk 2 elemeyi geçecek rakibiyle 15 Mayıs'ta deplasmanda, 20 Mayıs'ta evinde karşılaşacak.
Aliağa'nın rakibi Ayvalıkgücü Bld, 52 Orduspor FK, İnegöl Kafkasspor ya da Edirnespor olacak. Sarı-siyahlılar, grupta oynayacağı finali kazanırsa 2'nci Grup'ta gelecek ekiple 25 Mayıs'ta tarafsız sahada 2'nci Lig'e yükselme maçına çıkacak. Bu sezon çıktığı 28 müsabakada 19 galibiyet, 9 beraberlik alan Aliağa Futbol profesyonel liglerde yenilgi almayan tek kulüp olmayı başardı.
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