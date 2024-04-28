Aliağa Futbol rakibini bekleyecek

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde Kırıkkalegücü FSK'yı 2-1 geriye düştüğü maçta 6-3 yenerek normal sezonu namağlup tamamlayan Aliağa Futbol, grup içi Play-Off finalinde karşılaşacağı rakibini beklemeye geçti.



Türkiye liglerinin bu sezon yenilgisiz tek takımı olmasına rağmen şampiyonluğu daha önce Kepezspor'a kaptıran İzmir temsilcisi, kendi grubunda ilk 2 elemeyi geçecek rakibiyle 15 Mayıs'ta deplasmanda, 20 Mayıs'ta evinde karşılaşacak.



Aliağa'nın rakibi Ayvalıkgücü Bld, 52 Orduspor FK, İnegöl Kafkasspor ya da Edirnespor olacak. Sarı-siyahlılar, grupta oynayacağı finali kazanırsa 2'nci Grup'ta gelecek ekiple 25 Mayıs'ta tarafsız sahada 2'nci Lig'e yükselme maçına çıkacak. Bu sezon çıktığı 28 müsabakada 19 galibiyet, 9 beraberlik alan Aliağa Futbol profesyonel liglerde yenilgi almayan tek kulüp olmayı başardı.





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