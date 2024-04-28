Milli atlet Şilan Ayyıldız, ABD'deki yarışmada 3'üncü oldu

Milli atlet Şilan Ayyıldız, ABD'de Desert Heat Klasik yarışmasında kadınlar 1500 metrede üçüncü oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; taf.org.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Milli atlet Şilan Ayyıldız, ABD'deki yarışmada 3'üncü oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Nisan 2024 13:11
Milli atlet Şilan Ayyıldız, ABD'de Desert Heat Klasik yarışmasında kadınlar 1500 metrede üçüncülüğü elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı atlet Şilan Ayyıldız, ABD'nin Arizona eyaletinde yapılan Desert Heat Klasik yarışmasında piste çıktı.

Şilan Ayyıldız, kadınlar 1500 metrede 4.09.34'lük koşusuyla kendisinin en iyi derecesini yaparken, organizasyonu 3'üncü sırada bitirme başarısı gösterdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu milli sporcuyu başarısından dolayı kutladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery