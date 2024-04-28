Beşiktaş taraftarı, derbide takımını yalnız bırakmadı

Beşiktaş taraftarı, Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynanan derbide takımlarını yalnız bırakmayarak 90 dakika destek oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş taraftarı, derbide takımını yalnız bırakmadı
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28 Nisan 2024 11:09
Beşiktaşlı taraftarlar takımlarını Kadıköy deplasmanında yalnız bırakmadı.

2 bin 79 taraftar, tribünde kendilerine ayıran yerleri doldurdu. Çoğunluğu siyah giyinen taraftarlar, 90 dakika boyunca tezahüratlarla destek verdi.

Beşiktaş taraftarı maçın ardından oyuncularını tribünlere çağırarak büyük destekte bulundu. 

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