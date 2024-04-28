Beşiktaş taraftarı, derbide takımını yalnız bırakmadı

Beşiktaşlı taraftarlar takımlarını Kadıköy deplasmanında yalnız bırakmadı.
2 bin 79 taraftar, tribünde kendilerine ayıran yerleri doldurdu. Çoğunluğu siyah giyinen taraftarlar, 90 dakika boyunca tezahüratlarla destek verdi.
Beşiktaş taraftarı maçın ardından oyuncularını tribünlere çağırarak büyük destekte bulundu.
2 bin 79 taraftar, tribünde kendilerine ayıran yerleri doldurdu. Çoğunluğu siyah giyinen taraftarlar, 90 dakika boyunca tezahüratlarla destek verdi.
Beşiktaş taraftarı maçın ardından oyuncularını tribünlere çağırarak büyük destekte bulundu.