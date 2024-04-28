Derbinin gizli kahramanı: Osayi-Samuel

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçta Bright Osayi-Samuel etkili oyunuyla dikkat çekti. Nijeryalı futbolcu yakaladığı istatistikle bu sezon bir ilki başardı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Derbinin gizli kahramanı: Osayi-Samuel
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28 Nisan 2024 10:06
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Bright Osayi-Samuel performansıyla fark yarattı.

OSAYI-SAMUEL İLKİ BAŞARDI

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, karşılaşmada girdiği 19 ikili mücadelenin 14'ünü kazandı ve Süper Lig kariyerinde ilk kez bu rakama ulaştı.

PAS İSABETİNDE DE ZİRVEDEKİ İSİMLERDEN

Derbiyi yüzde 88.4 pas isabetiyle tamamlayan Fenerbahçe'de Osayi Samuel, bu alan en iyi isimlerde biri oldu. 26 yaşındaki futbolcu 41 pas denemesinde yüzde 90.2'lik isabet oranı yakaladı.  

 
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