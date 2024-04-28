Derbinin gizli kahramanı: Osayi-Samuel

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Bright Osayi-Samuel performansıyla fark yarattı.
OSAYI-SAMUEL İLKİ BAŞARDI
Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, karşılaşmada girdiği 19 ikili mücadelenin 14'ünü kazandı ve Süper Lig kariyerinde ilk kez bu rakama ulaştı.
PAS İSABETİNDE DE ZİRVEDEKİ İSİMLERDEN
Derbiyi yüzde 88.4 pas isabetiyle tamamlayan Fenerbahçe'de Osayi Samuel, bu alan en iyi isimlerde biri oldu. 26 yaşındaki futbolcu 41 pas denemesinde yüzde 90.2'lik isabet oranı yakaladı.
OSAYI-SAMUEL İLKİ BAŞARDI
Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, karşılaşmada girdiği 19 ikili mücadelenin 14'ünü kazandı ve Süper Lig kariyerinde ilk kez bu rakama ulaştı.
PAS İSABETİNDE DE ZİRVEDEKİ İSİMLERDEN
Derbiyi yüzde 88.4 pas isabetiyle tamamlayan Fenerbahçe'de Osayi Samuel, bu alan en iyi isimlerde biri oldu. 26 yaşındaki futbolcu 41 pas denemesinde yüzde 90.2'lik isabet oranı yakaladı.