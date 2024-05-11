Milli okçu Emircan Haney, Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü

Milli okçu Emircan Haney, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nı makaralı yay erkekler kategorisinde dördüncü sırada tamamladı.



Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada, makaralı yay kategorilerinde son müsabakaya çıkan ay-yıldızlı sporcu Emircan Haney, rakibi Mike Schloesser'e bir sayılık farkla 148-147 yenilerek Avrupa dördüncüsü oldu.



Federasyonun açıklamasında, "Gün boyunca bizleri gururlandıran tüm milli sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyor, yarın yapılacak klasik yay takımlar ve bireysel madalya mücadelelerinde milli takımımıza başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.





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