Fenerbahçe'nin rakibi Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti!

Öte yandan Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç da konu ile ilgili açıklama yaptı.



Koç, yaptığı açıklamada

"Fenerbahçe takımı ile karşılaşacak Kayserispor'umuzun İstanbul seferini yapan uçağına 2 kez yıldırım isabet etti, Erkilet havalimanına dönen uçakta test süreçleri devam etmektedir. Oyuncularımızın durumu iyi ve kafilemiz havalimanında seferin yeniden düzenlenmesini beklemektedir. Camiamıza büyük geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.