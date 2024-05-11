Fenerbahçe'nin rakibi Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti!

Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı habere göre; Kayserispor'un uçağına kalkış esnasında yıldırım isabet etti. Uçak Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı.
Haberde Kayserispor takımının ve teknik heyetin havalimanında beklediği, herkesin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Öte yandan Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç da konu ile ilgili açıklama yaptı.
Koç, yaptığı açıklamada "Fenerbahçe takımı ile karşılaşacak Kayserispor'umuzun İstanbul seferini yapan uçağına 2 kez yıldırım isabet etti, Erkilet havalimanına dönen uçakta test süreçleri devam etmektedir. Oyuncularımızın durumu iyi ve kafilemiz havalimanında seferin yeniden düzenlenmesini beklemektedir. Camiamıza büyük geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı habere göre; Kayserispor'un uçağına kalkış esnasında yıldırım isabet etti. Uçak Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı.
Haberde Kayserispor takımının ve teknik heyetin havalimanında beklediği, herkesin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Öte yandan Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç da konu ile ilgili açıklama yaptı.
Koç, yaptığı açıklamada "Fenerbahçe takımı ile karşılaşacak Kayserispor'umuzun İstanbul seferini yapan uçağına 2 kez yıldırım isabet etti, Erkilet havalimanına dönen uçakta test süreçleri devam etmektedir. Oyuncularımızın durumu iyi ve kafilemiz havalimanında seferin yeniden düzenlenmesini beklemektedir. Camiamıza büyük geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
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