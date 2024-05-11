PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), verilen cezaları açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne ceza
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11 Mayıs 2024 19:57
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 3 Süper Lig takımına para cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, kurulun, Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ve Trabzonspor kulüplerine, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları maçlardaki disiplin ihlalleri gerekçesiyle 112'şer bin lira para cezası uyguladığı duyuruldu.

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