Milan'dan Hernandez için 60 milyon euro'luk karar

Milan, Bayern Münih'in ilgilendiği Theo Hernandez için 60 milyon euro bekliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Milan'dan Hernandez için 60 milyon euro'luk karar
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11 Mayıs 2024 17:41
Milan, Bayern Münih'in radarında yer alan Theo Hernandez'in bonservisini belirledi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Milan'ın Hernandez için beklentisinin 60 milyon euro olduğu belirtildi.

Theo Hernandez'in Milan ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. İtalyan basındaki haberde, Milan'ın Hernandez ile yeni sözleşme imzalamasının uzak bir ihtimal olduğu belirtildi.

2019 yılından bu yana Milan forması giyen Theo Hernandez, İtalyan temsilcisinde, 211 maçta 29 gol, 38 asistlik performans ortaya koydu.

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