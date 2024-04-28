Rekor Okan Buruk'un işi!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, iki sezonda hem kadro hem başarı olarak bambaşka noktaya geldi.
2 sezon önce Galatasaray'ı 13. sıradan devralan Okan Buruk, iki sezondur sarı-kırmızılı takımı zirvede tutuyor.
Galatasaray, bu sezon 93 puanla lig tarihinde en çok puan rekorunu egale etti. Ayrıca sarı-kırmızılı takım 22 haftadır yenilmiyor.
Bununla birlikte Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 15 maçla Süper Lig tarihinde üst üste galibiyet rekorunu da kırdı.
2 sezon önce Galatasaray'ı 13. sıradan devralan Okan Buruk, iki sezondur sarı-kırmızılı takımı zirvede tutuyor.
Galatasaray, bu sezon 93 puanla lig tarihinde en çok puan rekorunu egale etti. Ayrıca sarı-kırmızılı takım 22 haftadır yenilmiyor.
Bununla birlikte Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 15 maçla Süper Lig tarihinde üst üste galibiyet rekorunu da kırdı.