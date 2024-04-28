Cenk Tosun 2 ay sonra golle buluştu

Derbide Beşiktaş'ın tek sayısı maça kulübede başlayan Cenk Tosun'dan geldi.
78. dakikada Semih'in yerine oyuna giren 'Tosun Paşa' 82'de dönerek yaptığı harika vuruşta Livakovic'i avladı.
Bu sezon Süper Lig'de 30. maçında 6. kez ağları sarsan Cenk, yaklaşık 2 ay aradan sonra gol sevinci yaşadı. Tecrübeli forvet, ligdeki son golünü 19 Şubat'ta Konya'ya atmıştı.
78. dakikada Semih'in yerine oyuna giren 'Tosun Paşa' 82'de dönerek yaptığı harika vuruşta Livakovic'i avladı.
Bu sezon Süper Lig'de 30. maçında 6. kez ağları sarsan Cenk, yaklaşık 2 ay aradan sonra gol sevinci yaşadı. Tecrübeli forvet, ligdeki son golünü 19 Şubat'ta Konya'ya atmıştı.