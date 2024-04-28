Lewandowski: '2020 Ballon d'Or benim olmalıydı'

Koronavirüs nedeniyle sahipsiz kalan 2020 Ballon d'Or ödülü için Robert Lewandowski, açıklamalar yaptı.



Ödülü hak ettiğini söyleyen Polonyalı yıldız, "2020 ve 2021 yılları kariyerimin en iyi dönemiydi. 85 maçta 100 gol attım. Elbette bir noktada Ballon d'Or'u kazanmayı çok isterim." dedi.



Lewandowski, "Hala bireysel bir ödül kazanamadığım için kızgın ya da geri kafalı değilim. Ama o yıllardan birinde sıra bana gelmiş gibi hissediyordum." ifadelerini kullandı.



2020 yılıyla ilgili açıklamalarını sürdüren tecrübeli golcü, "2021 yılının ödülü Lionel Messi'ye ait. 2020 yılının ödülünün geç verileceği şeklinde söylentiler duydum. O yıl benim için olağanüstü bir yıldı. En üst seviyedeydim, her şeyi kazanmıştık. Dört yıl sonra Ballon d'Or ödülünü alsaydım kesinlikle alınmazdım." şeklinde konuştu.



France Football dergisinin, 1956'dan bu yana aralıksız olarak her yıl dünyanın en iyi futbolcusuna verdiği Ballon d'Or ödülü 2020 yılında koronavirüs nedeniyle kimseye verilmedi.





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