Attila Gökçe'den Serdar Topraktepe'ye Cenk Tosun tepkisi!

Milliyet Gazetesi yazarı Attila Gökçe, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini köşesinde değerlendirdi.
Attila Gökçe, Beşiktaş teknik direktörü Serdar Topraktepe'nin Cenk Tosun'u oyuna geç almasını eleştirdi.
İşte Attila Gökçe'nin o yazısı;
''Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe Ghezzal'ı oyuna sokarak biraz hareketlilik sağladı. Ama yetmedi. Fenerbahçe Beşiktaş cezaalanında oynamaya devam etti. 69'da İrfan Can ikinciyi atarken, Fenerbahçe, Sivas'ta aldığı darbenin acısını unutmuştu. Lig macerasının henüz bitmediğine inandıklarını gösterdiler. Taraftarın takımına verdiği destek de takdir edilmeliydi. Serdar Topraktepe'ye sorulacak bir soru var: Hoca, Cenk Tosun'u oyuna sokmak için 78'e kadar beklemenin ne anlamı var? Koca maçı çevirebilecek fırsatı harcamadın mı?
Beşiktaş'ın dünkü kötü performansı, aslında tek maçlık bir çöküş değil. Bir daha asla yaşanmaması gereken, 6 antrenörlü, iki başkanlı, yenilgiler ve sakatlıklarla dolu bir kabus filmiydi. Neyse.. Türkiye Kupası var, en azından. Kazanırlarsa herkesi kurtaracaklar!''
Attila Gökçe, Beşiktaş teknik direktörü Serdar Topraktepe'nin Cenk Tosun'u oyuna geç almasını eleştirdi.
İşte Attila Gökçe'nin o yazısı;
''Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe Ghezzal'ı oyuna sokarak biraz hareketlilik sağladı. Ama yetmedi. Fenerbahçe Beşiktaş cezaalanında oynamaya devam etti. 69'da İrfan Can ikinciyi atarken, Fenerbahçe, Sivas'ta aldığı darbenin acısını unutmuştu. Lig macerasının henüz bitmediğine inandıklarını gösterdiler. Taraftarın takımına verdiği destek de takdir edilmeliydi. Serdar Topraktepe'ye sorulacak bir soru var: Hoca, Cenk Tosun'u oyuna sokmak için 78'e kadar beklemenin ne anlamı var? Koca maçı çevirebilecek fırsatı harcamadın mı?
Beşiktaş'ın dünkü kötü performansı, aslında tek maçlık bir çöküş değil. Bir daha asla yaşanmaması gereken, 6 antrenörlü, iki başkanlı, yenilgiler ve sakatlıklarla dolu bir kabus filmiydi. Neyse.. Türkiye Kupası var, en azından. Kazanırlarsa herkesi kurtaracaklar!''