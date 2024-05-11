Fenerbahçe Beko, Bursaspor'un play-off hayallerini yıktı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, normal süresi 96-96 biten ve iki uzatma periyodu oynanan karşılaşmada Bursaspor İnfo Yatırım'ı 116-112 mağlup etti.



Bursa temsilcisi, bu sonuçla play-off oynama şansını kaybetti.



Karşılaşmaya daha tempolu başlayarak Şehmus Hazer, Melih Mahmutoğlu ve Sertaç Şanlı ile sayılar bulan Fenerbahçe Beko, 2. dakikayı 8-2 önde geçti. Bursa temsilcisi, kötü başlangıca rağmen Zivko ve Brown ile tempoyu arttırdı ve 6. dakikada skoru lehine çevirdi: 13-12. Karşılıklı basketlerle devam eden ilk çeyrek 25-25 eşitlikle sonuçlandı.



İkinci çeyreğe de hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Madar'dan üst üste sayılar bularak 14. dakikada farkı 6'ya (31-37) çıkardı. Yeşil-beyazlı ekibin basit top kayıplarını iyi cezalandıran sarı-lacivertliler, bu periyodun genelinde daha iyi mücadele etti ve soyunma odasına 51-40 üstün gitti.



Üçüncü çeyrekte istediği ritmi bir türlü bulmayan Bursaspor karşısında set hücumlarını devam ettiren Fenerbahçe Beko, 32. dakikada farkı 13'e (41-54) kadar çıkardı. Farkı çift hanelerde tutmayan çalışan sarı-lacivertliler karşısında seyirci desteğini de arkasına alan Bursaspor, boyalı alandan Vlademir, çizginin dışından ise Brown'un sayılarıyla etkili olarak üçüncü çeyreğe skoru eşitleyerek (68-68) gitmeyi başardı.



Son çeyrek çekişmeye sahne oldu. Ömer Utku Al ve Michineau ile çeyreğin başında sayılar bulan Bursaspor, uzun süre sonra 32. dakikada skorda üstünlüğü ele geçirdi: 72-70. Tarık Biberoviç ve Şehmus Hazer ikilisiyle etkili olan Fenerbahçe Beko, çeyrek genelinde iyi oyunu sürdürerek son dakikaya 92-89 önde girdi. Bitime saniyeler kala Brown ile 3 sayılık isabet bulan Bursaspor, skoru 92-92 eşitleyerek adeta tekrar umutlandı. Karşılıklı basketlerin devam ettiği çeyreğin son 4 saniyesine 96-96 eşitlikle girildi. Son topu kullanan Fenerbahçe Beko, Şehmus Hazer ile yararlanamayınca maç uzatmaya gitti.



Uzatma dakikalarında iki takımın çekişmeli oyunu devam etti. Fenerbahçe Beko'nun sürekli öne geçtiği, Bursaspor'un kovaladığı uzatmanın son 19 saniyesine 102-102 eşitlikle girildi. Son hücumu kullanan sarı-lacivertliler 4. periyotta olduğu gibi yine Şehmus Hazer ile skoru bulamadı ve ikinci uzatma periyoduna geçildi.



İkinci uzatma periyodunda dar rotasyonla oynayan Bursaspor iyice yoruldu ve skor üretmekte zorlandı. Bu durumu lehine çeviren Fenerbahçe Beko, iyi oynayarak parkeden 116-112 galip ayrılmayı başardı.



Salon: TOFAŞ



Hakemler: Emin Moğulkoç, Musa Kazım Çetin, Yiğit Gönültaş



Bursaspor İnfo Yatırım: Young 14, Neal 9, Michineau 14, Brown 32, Zivko 26, Ömer Utku Al 4, Davit Mutaf 13, Metin Türen



Fenerbahçe Beko: Şehmus Hazer 17, Sertaç Şanlı 10, Melih Mahmutoğlu 13, Mert Emre Ekşioğlu, Noua 20, Montley 4, Metecan Birsen, Tarık Biberoviç 15, Pierre 11, Dorsey 6, Madar 20



1. Periyot: 25-25



Devre: 40-51



3. Periyot: 68-68



Normal süre: 96-96



5 faulle çıkan: 36.51 Neal (Bursaspor İnfo Yatırım)













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