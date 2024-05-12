Kocaelispor'da Mustafa Gürsel gitti, Ertuğrul Sağlam geldi

1. Lig ekibi Kocaelispor, teknik direktör Mustafa Gürsel ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kocaelispor'da Mustafa Gürsel'in yerine göreve Ertuğrul Sağlam getirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kocaelispor'da Mustafa Gürsel gitti, Ertuğrul Sağlam geldi
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12 Mayıs 2024 00:29
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, teknik direktör Mustafa Gürsel ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz Sakaryaspor maçı sonrası acil toplanmış, teknik direktörümüz Mustafa Gürsel ile yollarımızı ayırma kararı alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ligin 24. haftasında teknik direktörlüğe getirilen Gürsel yönetiminde 11 maça çıkan Kocaelispor, 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle yaşadı.

GÖREVE ERTUĞRUL SAĞLAM GELDİ

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da Mustafa Gürsel'le yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Ertuğrul Sağlam getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, Sağlam ile yapılan anlaşmanın camiaya hayırlı olması dileğinde bulunuldu.

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