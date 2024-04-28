1. Lig'de büyük heyecan!

1. Lig'in 32. haftası büyük bir heyecana sahne olacak.
Ligdeki tüm karşılaşmalar saat 16.00'da başlayacak. 1. Lig'de Eyüpspor daha önce Süper Lig'e yükselmeyi garantilemişti. Göztepe, bugün kazanması halinde Süper Lig'e yükselen ikinci takım olacak.
İşte haftanın maçları ve karşılaşmalarda görev alacak hakemler:
16.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Bitexen Giresunspor-Sakaryaspor: Fatih Tokail
16.00 Ankara Keçiörengücü-Ümraniyespor: Ömer Tolga Güldibi
16.00 Tuzlaspor-Bodrum FK: Ömer Faruk Turtay
16.00 Erzurumspor FK-Ahlatcı Çorum FK: Sarper Barış Saka
16.00 Kocaelispor-Teksüt Bandırmaspor: Alpaslan Şen
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Eyüpspor: Yasin Kol
16.00 Boluspor-Altay: Ozan Ergün
16.00 Adanaspor-Manisa FK: Alper Akarsu
Ligdeki tüm karşılaşmalar saat 16.00'da başlayacak. 1. Lig'de Eyüpspor daha önce Süper Lig'e yükselmeyi garantilemişti. Göztepe, bugün kazanması halinde Süper Lig'e yükselen ikinci takım olacak.
İşte haftanın maçları ve karşılaşmalarda görev alacak hakemler:
16.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Bitexen Giresunspor-Sakaryaspor: Fatih Tokail
16.00 Ankara Keçiörengücü-Ümraniyespor: Ömer Tolga Güldibi
16.00 Tuzlaspor-Bodrum FK: Ömer Faruk Turtay
16.00 Erzurumspor FK-Ahlatcı Çorum FK: Sarper Barış Saka
16.00 Kocaelispor-Teksüt Bandırmaspor: Alpaslan Şen
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Eyüpspor: Yasin Kol
16.00 Boluspor-Altay: Ozan Ergün
16.00 Adanaspor-Manisa FK: Alper Akarsu
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