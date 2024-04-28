1. Lig'de büyük heyecan!

1. Lig'de büyük heyecan yaşanacak. Ligde bugün tüm karşılaşmalar aynı saatte başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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1. Lig'de büyük heyecan!
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28 Nisan 2024 13:40
1. Lig'in 32. haftası büyük bir heyecana sahne olacak.

Ligdeki tüm karşılaşmalar saat 16.00'da başlayacak. 1. Lig'de Eyüpspor daha önce Süper Lig'e yükselmeyi garantilemişti. Göztepe, bugün kazanması halinde Süper Lig'e yükselen ikinci takım olacak.

İşte haftanın maçları ve karşılaşmalarda görev alacak hakemler:

16.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Bitexen Giresunspor-Sakaryaspor: Fatih Tokail

16.00 Ankara Keçiörengücü-Ümraniyespor: Ömer Tolga Güldibi

16.00 Tuzlaspor-Bodrum FK: Ömer Faruk Turtay

16.00 Erzurumspor FK-Ahlatcı Çorum FK: Sarper Barış Saka

16.00 Kocaelispor-Teksüt Bandırmaspor: Alpaslan Şen

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Eyüpspor: Yasin Kol

16.00 Boluspor-Altay: Ozan Ergün

16.00 Adanaspor-Manisa FK: Alper Akarsu

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