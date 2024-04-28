Galatasaray'da Aslan payı Muslera'ya!

Galatasaray'da Adana Demirspor maçı sona erdiğinde soyunma odasında herkesin tebrik ettiği ilk isim Fernando Muslera oldu.
Tecrübeli eldiven Fernando Muslera en kritik anlarda yaptığı yüzde yüzlük kurtarışlar, Galatasaray'ı oyunda tutarken, galibiyette büyük rol oynadı.
Son düdük çaldığında da Okan Buruk'un ilk kutladığı isim Muslera'ydı. Takım arkadaşları da Uruguaylı file bekçisine sarılarak teşekkür ettiler.
Nando maçtan sonra da, "Galiba şampiyonluk modumu açtım" diyerek gülümsedi. 37 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'la 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.
Tecrübeli eldiven Fernando Muslera en kritik anlarda yaptığı yüzde yüzlük kurtarışlar, Galatasaray'ı oyunda tutarken, galibiyette büyük rol oynadı.
Son düdük çaldığında da Okan Buruk'un ilk kutladığı isim Muslera'ydı. Takım arkadaşları da Uruguaylı file bekçisine sarılarak teşekkür ettiler.
Nando maçtan sonra da, "Galiba şampiyonluk modumu açtım" diyerek gülümsedi. 37 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'la 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.