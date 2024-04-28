Fenerbahçe'de şampiyonluğa olan inanç tam

Fenerbahçeli futbolcular 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinin ardından şampiyonluğa olan inançlarını tekrarladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de şampiyonluğa olan inanç tam
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28 Nisan 2024 00:26
Fenerbahçeli futbolcular 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinin ardından şampiyonluğa olan inançlarını tekrarladı.

Galibiyetin ardından soyunma odasında yapılan konuşmalarda şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını ve kalan 4 maçı kazanacaklarını birbirlerine söz veren Fenerbahçeli futbolcuların bu inancı, maçtan sonra sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlara da yansıdı.

İşte Fenerbahçeli futbolcuların sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler;
-Michy Batshuayi: "İnanç!"

-Alexander Djiku: "Sonuna kadar!"

-Bright Osayi-Samuel: "Sonuna kadar!"

-Fred: "Sonuna kadar mücadeleye devam!"

-Serdar Dursun: "Son düdüğe kadar inanmaya devam. Biz şampiyon olacağız!"

-Ferdi Kadıoğlu: "Sonuna kadar. Vazgeçmeden. Pes etmek yok

 
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