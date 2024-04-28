Fenerbahçe'de şampiyonluğa olan inanç tam

Fenerbahçeli futbolcular 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinin ardından şampiyonluğa olan inançlarını tekrarladı.
Galibiyetin ardından soyunma odasında yapılan konuşmalarda şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını ve kalan 4 maçı kazanacaklarını birbirlerine söz veren Fenerbahçeli futbolcuların bu inancı, maçtan sonra sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlara da yansıdı.
İşte Fenerbahçeli futbolcuların sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler;
-Michy Batshuayi: "İnanç!"
-Alexander Djiku: "Sonuna kadar!"
-Bright Osayi-Samuel: "Sonuna kadar!"
-Fred: "Sonuna kadar mücadeleye devam!"
-Serdar Dursun: "Son düdüğe kadar inanmaya devam. Biz şampiyon olacağız!"
-Ferdi Kadıoğlu: "Sonuna kadar. Vazgeçmeden. Pes etmek yok
Galibiyetin ardından soyunma odasında yapılan konuşmalarda şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını ve kalan 4 maçı kazanacaklarını birbirlerine söz veren Fenerbahçeli futbolcuların bu inancı, maçtan sonra sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlara da yansıdı.
İşte Fenerbahçeli futbolcuların sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler;
-Michy Batshuayi: "İnanç!"
-Alexander Djiku: "Sonuna kadar!"
-Bright Osayi-Samuel: "Sonuna kadar!"
-Fred: "Sonuna kadar mücadeleye devam!"
-Serdar Dursun: "Son düdüğe kadar inanmaya devam. Biz şampiyon olacağız!"
-Ferdi Kadıoğlu: "Sonuna kadar. Vazgeçmeden. Pes etmek yok