Jeremie Frimpong: ''Herkes golü atacağımızı biliyordu''

Bayer Leverkusenli futbolcu Jeremie Frimpong, UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkmayı başardıkları Roma maçının ardından konuştu.



Jeremie Frimpong, zorlu karşılaşmayı değerlendirerek, "Yine başardık. Bence bu şimdiye kadarki en iyisiydi. Ne kadar yoğun olduğunu görebiliyordunuz. Bu en güzel duygu. Avrupa Ligi yarı finalinde harika bir takıma karşı oynadık. Daha iyi olan takım bizdik ve daha iyi olan takım kazandı.'' dedi.



Sözlerine devam eden yıldız isim, ''Hiçbir şey girmiyordu. Sürekli gol kaçırıyorduk ama bu sezon olağanüstüydük. Bizi bir an bile yok sayamazsınız. Kimse pes etmiyor. Herkes biliyor ki biz o golü atacağız. Tamam, durumu 2-1 yapmak için gol attık ve turu geçiyorduk ama yine de daha fazlasını istiyorduk.'' ifadelerini kullandı.



Frimpong sözlerini şöyle noktaladı: ''Bu inanılmaz bir duygu. Özellikle de Roma'yı yenmek. Çok konuşuyorlardı, bu yüzden onları yenmek harikaydı."





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