Trabzonspor istedi, taliplileri arttı

Trabzonspor'un transfer gündemine giren Hamburglu orta saha oyuncusu Laszlo Benes'in talipleri her geçen gün artıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor istedi, taliplileri arttı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Mayıs 2024 12:21
Trabzonspor'un gündemine aldığı Laszlo Benes için talep giderek artıyor.

Hamburg forması giyen 26 yaşındaki Slovak orta saha oyuncusu, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Özellikle gol ve asistleriyle adından söz ettiren Benes'e olan ilginin artması, bonservis bedelini de yükselttiği belirtiliyor.

Trabzonspor'un yanı sıra Laszlo Benes'e birçok takımın talip olduğu ifade ediliyor. Bu durumun, oyuncunun piyasa değerini artırdığı vurgulanıyor.

ALMANYA'DAN TALİPLERİ VAR!

Benes'in geleceğiyle ilgili yaşanan bu gelişmeler, transfer piyasasında dikkatle takip ediliyor.

Oyuncuya Holsten Kiel başta olmak üzere çok sayıda Alman ekibi de talip durumda.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery