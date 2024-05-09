Jose Mourinho, emeklilik için tarih verdi

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, kariyerinin geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Jose Mourinho, emeklilik için tarih verdi
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09 Mayıs 2024 18:06
Portekizli teknik adam Jose Mourinho, kariyerinin geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Ocak ayında Roma'dan ayrıldıktan sonra henüz bir kulüple anlaşmayan Jose Mourinho, hala çalışmak için enerjisinin olduğunu söyleyerek, "2035 ile 2040 arasında emekli olacağım ve o zamana kadar kazanmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca; Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United ve Roma gibi üst düzey takımlarda görev yapan 61 yaşındaki Jose Mourinho'nun kupa koleksiyonu şu şekilde;
 x3 Premier Lig
La Liga
x2 Serie A
X2 Portekiz Ligi
x2 Şampiyonlar Ligi
x2 UEFA Avrupa Ligi
UEFA Konferans Ligi
FA Cup
x2 Community Shield
x4 İngiltere Lig Kupası
Portekiz Kupası
Portekiz Süper Kupası
İtalya Kupası
İtalya Süper Kupası
Kral Kupası
İspanya Süper Kupası

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