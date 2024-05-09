Jose Mourinho, emeklilik için tarih verdi

2035 ile 2040 arasında emekli olacağım ve o zamana kadar kazanmaya devam edeceğim

." ifadelerini kullandı.



Kariyeri boyunca; Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United ve Roma gibi üst düzey takımlarda görev yapan 61 yaşındaki Jose Mourinho'nun kupa koleksiyonu şu şekilde;



🗓️EMEKLİLİK TARİHİ!



⚡️Jose Mourinho [61]: "2035 ile 2040 arasında emekli olacağım ve o zamana kadar kazanmaya devam edeceğim."



🏆x3 Premier Lig

🏆La Liga

🏆x2 Serie A

🏆X2 Portekiz Ligi

🏆x2 Şampiyonlar Ligi

🏆x2 UEFA Avrupa Ligi

🏆UEFA Konferans Ligi

🏆FA Cup

🏆x2 Community… pic.twitter.com/TLcsoa8ERp



— Sporx (@sporx) May 9, 2024

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, kariyerinin geleceğine dair açıklamalarda bulundu.Ocak ayında Roma'dan ayrıldıktan sonra henüz bir kulüple anlaşmayan Jose Mourinho, hala çalışmak için enerjisinin olduğunu söyleyerek,x3 Premier LigLa Ligax2 Serie AX2 Portekiz Ligix2 Şampiyonlar Ligix2 UEFA Avrupa LigiUEFA Konferans LigiFA Cupx2 Community Shieldx4 İngiltere Lig KupasıPortekiz KupasıPortekiz Süper Kupasıİtalya Kupasıİtalya Süper KupasıKral Kupasıİspanya Süper Kupası